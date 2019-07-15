Агента 007 сыграет темнокожая актриса

Темнокожая актриса из Британии Лашана Линч сыграет роль суперагента 007 в новом фильме «Джеймс Бонд 25».

Героиня Линч временно заменит Бонда на посту агента 007. Секретная разведывательная служба выдаст ей знаменитое кодовое имя, пока сам Бонд будет отдыхать на Ямайке, сообщает DailyMail.

Издание уточняет, что такая сюжетная линия могла появиться под влиянием одного из соавторов картины Фиби Уоллер-Бридж, которая известна своими феминистическими и правозащитными взглядами.

Ранее сообщалось, что в игровом ремейке мультфильма «Русалочка» роль Ариэль сыграет темнокожая певица. В связи с этим темнокожий комик из США захотел сыграть отца Русалочки – Тритона.