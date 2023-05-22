В Сети возмутились видом Зеленского на саммите G7

Пользователей Twitter возмутил внешний вид Зеленского на саммите G7

Пользователи Twitter негативно отреагировали на внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на саммит «Группы семи» в Хиросиме в наряде, состоящем из свитера, тактических штанов и тяжелых ботинок темно-зеленых и коричневых тонов.

Один из комментаторов отметил, что Зеленский «даже не на Украине» носит это «военное одеяние». «С кем он дерется, с официантами?» – передает РИА «Новости» ироничное замечание пользователя с ником Bithiah.

В свою очередь пользователь Coconut Unicorn выразил надежду, что глава самой коррумпированной страны в мире не будет определять торговую политику лиги, членом которой его государство даже не является. Он отметил, что нужды в том, чтобы Зеленский там находился, нет. «Я даже отправлю ему денег, чтобы он мог позволить себе купить подходящий костюм», – пообещал пользователь.

Пользователь Bucksterlin отметил, что Украина получает «миллиарды» помощи от западного блока, и в этой связи Зеленский мог бы себе позволить костюм.

Также комментаторы выразили возмущение самим фактом присутствия президента Украины на саммите «Семерки». Так, Drey назвал это «операцией по отмыванию денег».

Пользователь LonnydubDubdub подчеркнул, что у стран, входящих в «Группу семи», «нет денег для Украины».

Clark Bar считает, что присутствие Зеленского на саммите говорит о том, что ситуация движется к третьей мировой.

«Зеленский здесь, чтобы обмануть мир», – предположил Louis Uridel.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что гастроли президента Украины Владимира Зеленского по западным странам являются самым дорогим шоу в истории планеты.