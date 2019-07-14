Оппозиционеров в Москве уличили в попытке шантажа

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Зачем Украина купила дорогую американскую нефть

В Одесском порту впервые в истории разгрузили танкер с американской нефтьюФото: Архип Верещагин/ТАСС
Украина впервые разгрузила в Одесском порту партию американской сланцевой нефти. Ранее Киев уже с большим апломбом начал закупать американский уголь вместо донбасского. Логично предположить, что следующим шагом будет доставка из-за океана сжиженного природного газа. Есть ли хоть какой-то экономический смысл во всех этих историях? Подробности...
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Как «Всемирный конгресс украинцев» действует против России

Фото: РИА "Новости"
Украина возмущена – в России запрещена организация под названием «Всемирный конгресс украинцев». Киев кричит об «ущемлении прав меньшинств», но реальная причина претензий к этой организации, разумеется, совсем иная. «Всемирный конгресс украинцев» – всего лишь прикрытие для антироссийской, а порой даже напрямую шпионской деятельности против нашей страны. Подробности...
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Когда у России появится новый авианосец

Представленные на выставках модели авианосцев не учитывают реальные возможности наших корабеловФото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге на Международном военно-морском салоне показали макет нового российского авианосца «Ламантин». Это далеко не первый проект авианосца, который появился в России в последние годы. Однако вопрос, когда страна перейдет от создания макетов к строительству настоящих боевых кораблей, пока остается открытым. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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            Оппозиционеров в Москве уличили в попытке шантажа

            14 июля 2019, 22:59

            Текст: Антон Антонов

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            Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин и глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов сошлись во мнении, что несогласованная акция у здания Мосгоризбиркома является попыткой оппозиции привлечь к себе внимание и оказать давление на власть.

            По словам Костина, требование оппозиционеров встретиться с «главой МГИКа Горбуновым, пусть даже воскресным вечером – это не страшно, в этом ничего плохого нет», но «ничего хорошего нет» в том, чтобы «колотить в двери госучреждения».

            «Пять или шесть человек, насколько я знаю, извещение от Мосгоризбиркома о проблемах с подписями в их поддержку не получили – значит, они зарегистрированы и станут кандидатами», – приводит его слова «Комсомольская правда».

            На замечание, что сильнее всех взволновались Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Костин подтвердил, что «у этих кандидатов проблемы есть» – комиссия сообщила, что «часть их подписей доверия не вызывает». Костин подчеркнул, что нужно «использовать законные процедуры обжалования подобных решений», а не «уличные акции», которые «мало чему помогут».

            Также он отметил, что подписи кандидаты «собирать больше не могут», так как «сроки вышли», зато можно «доказывать качество собранных подписей», обжаловав в суде отказ в регистрации. Костин предположил, что оппозиционеры «делать этого, похоже, не собираются», поскольку «не очень уверены как раз в качестве, так сказать, собранного материала».

            Несанкционированную акцию он назвал «попыткой давления на власть, попыткой шантажа» и «желанием сделать картинку для СМИ».

            «То есть они как бы говорят: мы будем доставлять вам неприятности, если вы не закроете глаза на те недочеты, которые избирком нашел в наших подписях», – пояснил Костин.

            По его мнению, голодовка, которую, как сообщается, может объявить Соболь «не приведет ни к чему».

            «Если бы она была заключенной – о ее голодовке уведомили начальство и в какой то момент начали бы кормить принудительно. А так… Приведет к пиару участников этой «протестной истории» – ну и наверное ни к чему большему», – сказал он.

            Комментируя количество участников акции, Костин отметил, что «там было около 20 кандидатов, у каждого из которых сейчас работают штабы». Считая активистов в штабах и «традиционный столичный протестный актив», Костин указал, что «очень немного народу вышло».

            «При максимальной мобилизации, при острой теме – до 10 тыс. предельная явка. Сегодня увидели раз в десять меньше, причем там около половины – как раз сотрудники штабов, которые хотят еще поработать и позарабатывать деньги. Ну и часть тех, кто ходит на все протестные митинги без исключения», – заявил он, добавив, что данная акция «не имеет ничего общего с реальной политической борьбой».

            Подобные методы Костин считает бесперспективными.

            «Были же случаи, когда кандидатов через суд восстанавливали – используйте эту возможность! Если вы так уверены в своих перспективах на этих выборах – идите до конца, но не на площадь!» – сказал Костин, подчеркнув, что «в 43-м округе забраковали всех» – не только оппозицию, но и «тех, кого относят к «партии власти».

            Кроме того, «есть отказы представителям парламентских партий», так что «Горизбирком подходит беспристрастно к проверке подписей», сказал Костин.

            В свою очередь Старовойтов отметил, что действия оппозиции имеют единственную цель – обратить на себя внимание, «создать информационный повод с нужными коннотациями, с нужным содержанием», акция «не имеет никакого отношения к электоральному процессу», передает Regnum.

            Он подчеркнул, что для победы на выборах «нужно просто выполнять определенные процедуры».

            «И, чтобы не говорили об этом – а нам известны случаи, когда оппозиционеры собирали подписи, регистрировались, проходили все круги «бюрократического ада», которые существуют, и что касается всех, кто хочет участвовать в выборах – уж так устроены эти процедуры, с этим ничего не поделаешь», – заявил он.

            Старовойтов отметил, что «не все участники политического процесса и политтехнологи, те, кто на практике сталкиваются с этим, понимают, что сбор подписей – это одна из процедур, которая строго контролируется».

            «И сейчас, когда начинаются манипуляции на тему, что «зарубали» или «не зарубали» подписи, слишком придирались… Да, есть определенный люфт, но это те правила игры, которые известны. И это не первые выборы, в которых кандидаты сталкиваются с такими условиями. Нанимайте лучших юристов, в конце концов, внимательнее относитесь к этому. В конце концов, не так много подписей надо было собрать», – подчеркнул он.

            «Для представителей оппозиции гораздо важнее получить популярность на протестной волне, чем тихо и спокойно занять места Мосгордуме. Поэтому сейчас они делают то, что им нужно — показать свою значимость, обозначить свое место в политическом процессе, преподнести сегодняшнюю ситуацию как некую свою моральную победу», – отметил политолог.

            По его словам, «это, безусловно, только московская история», на «политическую ситуацию это влияет не сильно», в регионах «все эти действия непонятны», никто «не старается найти им объяснение», зато действия оппозиции «звучат очень громко внутри Садового кольца». В итоге создается впечатление, что «это обсуждает вся страна», но страна «это не обсуждает», есть «другие задачи и проблемы».

            По словам Старовойтова, «искусство провокации» представителей оппозиции в данном случае состоит в том, что подписи были собраны «действительно неправильно, юридически некорректно».

            «Это не дает возможность зарегистрироваться, а потом даст возможность очень громко заявить о том, что «зловредная власть» тебя не пустила на выборы. Конечно, это хорошо спланированная провокация, которая в данном случае увенчалась медийным и пиар – успехом для оппозиции», – подчеркнул политолог.

            «Конечно, выводы из этого сделать надо, но обращать на это особого внимания не нужно. Это внутриэлитная история, история для Телеграмм-каналов, когда скандалы между людьми, которые известны друг другу, кажутся очень громкими, но, на самом деле, на общий политический процесс, и на то, что происходит в стране, влияют не сильно. Потому что есть более громкие задачи. А здесь – пошумят сегодня-завтра, и, в общем-то, все забудется», – сказал Старовойтов.

            В воскресенье столичные полицейские задержали более 25 человек на несанкционированной акции протеста у здания Мосгоризбиркома на Моховой улице в центре Москвы. Правоохранители появились после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

            По данным полиции, на несанкционированной акции в центре Москвы собрались около 1 тыс. участников. Среди них были приезжие с Украины.

            Еще в пятницу в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы предупреждали, что намеченная на 14 июля акция будет являться несанкционированным публичным мероприятием. Власти города согласовали акции на 20 и 21 июля с той же повесткой.


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