На Украине автомобиль въехал в толпу детей

Автомобиль ВАЗ совершил наезд на группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, инцидент произошел на трассе Николаев-Снигиревка на Украине.

В районе поворота на село Красное водитель «Лады» начал обгонять велосипедистов, не заметив двигавшийся навстречу «КамАЗ».

«Увидев двигавшийся грузовик, водитель легковушки резко вернулся в свою полосу, однако не успел затормозить и врезался прямо в группу велосипедистов», – пишет местное издание «Новости N».

После столкновения автомобиль вылетел в кювет. В результате ДТП пострадали шесть несовершеннолетних велосипедистов, они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших скорой помощью доставили в областную детскую больницу города Николаева.

Отмечается, что травмы получили в основном девочки от 14 до 17 лет. В легковушке никто не пострадал.