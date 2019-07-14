Звезда YouTube и Instagram из Британии разбилась на электроскутере

Популярная британская блогер Эмили Хартридж погибла в возрасте 35 лет, попав в аварию на электроскутере.

Эмили Хартридж, передвигаясь на электроскутере, столкнулась с грузовиком неподалеку от своего дома на юге Лондона. Девушка погибла на месте, сообщает Sun.

Отмечается, что она приобрела огромную популярность благодаря своему блогу на YouTube, число подписчиков которого на момент гибели составляло 340 тыс. человек.

Хартридж рассказывала о стиле жизни и ЗОЖ, а также публиковала влоги из путешествий.

Ранее сообщалось, что певица МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт.