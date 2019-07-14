ЕС призвал Россию сохранить ДРСМД

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14 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:24  |  vz.ru
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Америка готовит рублю серьезное испытание

Американцам хотят запретить давать в долг РоссииФото: Людмила Пахомова/ТАСС
Конгресс США принял поправки, вводящие запрет на любые действия с госдолгом России. Рубль, который позабыл об этом риске и резко окреп с начала года, сразу отреагировал снижением. Что ждет российскую экономику и финансы россиян, если американцы окончательно введут этот закон в действие? Подробности...
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Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»

«Китайская угроза» стала разновидностью украинской мечты о том, что у соседа-московита когда-нибудь сдохнет короваФото: Александр Таран/ТАСС
Мы еще не успели соскучиться по страшилке, согласно которой миллионы китайцев постепенно отъедают у России Дальний Восток и Сибирь, как о ней неожиданно вспомнили в администрации президента Украины Зеленского. Чего пытается добиться Киев, тиражируя миф о «китайской угрозе»? И почему на хамство такого уровня необходимо отвечать? Подробности...
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Когда у России появится новый авианосец

Представленные на выставках модели авианосцев не учитывают реальные возможности наших корабеловФото: Петр Ковалев/ТАСС
В Петербурге на Международном военно-морском салоне показали макет нового российского авианосца «Ламантин». Это далеко не первый проект авианосца, который появился в России в последние годы. Однако вопрос, когда страна перейдет от создания макетов к строительству настоящих боевых кораблей, пока остается открытым. Подробности...
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Зачем СССР извратил главный праздник Франции

Во Франции никогда не называли свой главный праздник Днем взятия Бастилии, а свою революцию ВеликойФото: Philippe Wojazer/Reuters
Ровно 230 лет назад пала Бастилия, открыв дорогу Великой французской революции – событию, изменившему ход истории для всей Европы. Как считают многие, не в лучшую сторону: массовые зверства, террор, голод, разрушительные войны – вот что последовало за взятием крепости. Но почему французы в этот день отмечают свой главный национальный праздник? Ответ на этот вопрос способен удивить многих в России.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Золото с куполов уже снято

Дмитрий Воденников, поэт, эссеист
Когда читаешь чужие дневники, всегда охватывает чувство безнадежности. Вот была она, жизнь, вот оставила свой след, вот подробно записана, а вот улетела. Не лучше ли после себя ничего не оставить? Подробности...
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Порнократия как засилье непотребства

Дометий Завольский, историк-архивист
В раннем Средневековье родился ёмкий термин – порнократия. Он так и просится быть приложенным к чему-нибудь актуальному. Например, имени порнократии достоин доминирующий сегодня в европейском мире гендерно-либеральный дискурс. Подробности...
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Америка начала танкерную войну с Ираном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Новые атаки на танкеры возле иранских границ нужны и важны прежде всего Соединенным Штатам. Только так американцы могут сорвать ирано-европейскую сделку. Но им это вряд ли удастся. Подробности...
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            ЕС призвал Россию сохранить ДРСМД

               14 июля 2019, 13:51
            Фото: Yves Herman/Reuters
            Текст: Ольга Никитина

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            Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. В документе при этом вообще не упоминаются США, которые в одностороннем порядке объявили о расторжении ДРСМД.

            В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС выражена «глубокая озабоченность» развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. В Европе выразили сожаление в связи с официальным решением Москвы приостановить выполнение обязательств в рамках ДРСМД.

            «Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», – передает ТАСС текст документа.

            Европейский союз призвал Россию «немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД».

            В заявлении говорится, что ДРСМД «вносил существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет». Кроме того, договор назван «важным элементом европейской безопасности».

            Напомним, Запад обвиняет Москву в якобы нарушении Договора о РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые будто бы не соответствуют соглашению. В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики этой ракеты. Москва подчеркивала, что 9М729 не нарушает положения договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

            Минобороны России 23 января показало иностранным военным атташе новую крылатую ракету 9М729. Презентацию проигнорировали атташе Соединенных Штатов и их партнеров по НАТО, которые обвиняют Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Представители российских Минобороны и МИД констатировали: США развернули кампанию по обвинению России в нарушении договора, не предоставив никаких подтвержденных данных, однако, несмотря на решение США выйти из него, соглашение остается обязательным для обеих сторон

            В свою очередь российское военное ведомство призывало США уничтожить ударные беспилотники, подпадающие под ДРСМД, а также развернутые на суше установки Мк-41, разработанные для запуска «Томагавков».

            3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва приступила к реализации ответных мер в связи с планами Соединенных Штатов развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

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