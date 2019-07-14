ЕС призвал Россию сохранить ДРСМД

Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС. В документе при этом вообще не упоминаются США, которые в одностороннем порядке объявили о расторжении ДРСМД.

В заявлении представителя внешнеполитической службы ЕС выражена «глубокая озабоченность» развитием ситуации вокруг ДРСМД, действие которого может прекратиться 2 августа. В Европе выразили сожаление в связи с официальным решением Москвы приостановить выполнение обязательств в рамках ДРСМД.

«Мы твердо призываем Российскую Федерацию ответить на серьезные озабоченности относительно создания, летных испытаний и развертывания ракетных систем 9М729 наземного базирования, а также на связанные с этим серьезные опасения о несоответствии этой системы положениям ДРСМД», – передает ТАСС текст документа.

Европейский союз призвал Россию «немедленно принять серьезные и транспарентные действия, чтобы обеспечить полное и проверяемое выполнение ДРСМД».

В заявлении говорится, что ДРСМД «вносил существенный вклад в европейскую и международную безопасность на протяжении 30 лет». Кроме того, договор назван «важным элементом европейской безопасности».

Напомним, Запад обвиняет Москву в якобы нарушении Договора о РСМД из-за наличия ракет 9М729, которые будто бы не соответствуют соглашению. В январе 2019 года Минобороны России раскрыло характеристики этой ракеты. Москва подчеркивала, что 9М729 не нарушает положения договора, а потому нет необходимости в ее уничтожении.

В свою очередь российское военное ведомство призывало США уничтожить ударные беспилотники, подпадающие под ДРСМД, а также развернутые на суше установки Мк-41, разработанные для запуска «Томагавков».

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москва приступила к реализации ответных мер в связи с планами Соединенных Штатов развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

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