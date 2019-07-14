Учительницу в США осудили на 20 лет за секс со школьником

Учительница из Аризоны Бриттани Замора приговорена американским судом к 20-летнему тюремному сроку за сексуальную связь со школьником.

Заморе, которая работала в Академии Лас-Брисас в Гудиере, 28 лет, у нее была сексуальная связь с 13-летним школьником, передает РЕН ТВ со ссылкой на Fox News.

Родители ученика, как сообщается, случайно заподозрили возможную связь между учительницей и их ребенком и использовали специальное приложение для слежки за телефоном сына.

Замору арестовали весной 2018 года, она признала свою вину.

Мать ученика на суде обвинила учительницу в педофилии и заявила, что ненавидит педагога, которая «использовала свое положение, чтобы приставать к ребенку».

Это не первый подобный инцидент в США. Так, в 2016 году сообщалось, что 24-летняя Александрия Вера забеременела от 13-летнего ученика.

В 2015 году сообщалось о судебных процессах над 25-летней Рэйчел Бауэр и 36-летней Брианне Алтис за сексуальные отношения с учениками.