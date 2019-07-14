Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в столице температура воздуха составит 19–21 градус тепла, ночью опустится до 10 градусов. В Подмосковье воздух прогреется до 21 градуса, ночью похолодает до 7 градусов, передает ТАСС.

По прогнозу синоптиков, в Московском регионе ожидается слабый ветер, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. В ночные часы осадков не ожидается.