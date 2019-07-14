Автомобиль въехал в группу людей в Лондоне

Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на группу людей в британской столице, сообщают СМИ.

Инцидент произошел около 01.15 мск. Правоохранители выехали на место в связи с сообщением о драке, передает РИА «Новости».

Прибыв на место, они обнаружили семерых пострадавших, пишет Daily Star.

Один из пострадавших госпитализирован с переломом ноги, передает ТАСС.

Еще шесть человек получили легкие травмы, передает Би-би-си.

Машина въехала в группу людей, которые вышли из находящегося рядом отеля.

Полиция задержала семерых. Трое задержаны за покушение на убийство, четверо – за нарушение общественного порядка.

Правоохранители не связывают случившееся с терроризмом.