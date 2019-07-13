Британия и Канада анонсировали создание Глобальной коалиции по свободе СМИ

Министры иностранных дел Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд объявили о создании Глобальной коалиции по свободе СМИ.

«Коалиция будет сформирована правительствами, которые подпишут официальное обещание говорить и принимать совместные меры в тех случаях, когда свобода СМИ оказывается под угрозой, и поддерживать свободу СМИ по всему миру», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МИД Британии.

Такое решение было принято по итогам прошедшей на этой неделе в Лондоне Глобальной конференции по свободе СМИ.

В тексте документа будет содержаться утверждение, согласно которому свобода СМИ подвергается все большим угрозам в разных частях мира, а также обещание активно противостоять этим угрозам и разрабатывать совместные меры по ее защите.

К работе привлекут международных экспертов и юристов, которых возглавят экс-глава британского Верховного суда лорд Нойбергер и спецпосланник Амаль Клуни.

Напомним, 5 июля МИД Британии отказал RT в аккредитации на конференцию по свободе прессы, аналогичная ситуация произошла и с агентством Sputnik.

В МИД Британии вместо извинений обвинили RT и Sputnik в распространении дезинформации. Главред RT Маргарита Симоньян обратила внимание, что «ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели».

Комитет защиты журналистов призвал Лондон пересмотреть свое решение и пригласить агентство Sputnik и телеканал RT на Глобальную конференцию по свободе СМИ.