Появилось видео обстрела здания канала «112 Украина»

В Сети появилась видеозапись с камер наружного наблюдения, запечатлевших момент обстрела здания телеканала «112 Украина» в Киеве.

На записи, опубликованной на YouTube-канале украинского издания «Страна», видно, как снаряд попадает в стену здания.

Напомним, в ночь на субботу обстреляли из гранатомета здание телеканала «112 Украина».

Команда партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», лидером которой является Юрий Бойко, заявила, что ответственность за обстрел телеканала «112 Украина» лежит на президенте страны Владимире Зеленском и генеральном прокуроре Юрии Луценко, которые разжигали враждебность в отношении телеканала.

В четверг генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что телеканалу «112 Украина» грозит ответственность, если в эфире покажут фильм американского режиссера Оливера Стоуна «Нерассказанная история Украины».