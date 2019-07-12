Экс-замглавы ПФР признался в получении взятки

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия раскритиковала США за грубейшее нарушение ДРСМД
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США ввязываются в мировую валютную войну
Зачем Киев напомнил России о «китайской угрозе»
Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов
С-400 помогут Турции добывать газ в Средиземном море
Людей в Черном море погубила вопиющая жадность
Решить проблему пробок раз и навсегда
Антон Крылов, журналист
Пока что транспортная программа мэрии напоминает «гуманное» отрубание кошке хвоста по частям. Понятно, что денег не хватает. Но, может, надо всё-таки прислушаться к специалистам? Подробности...
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Поздно пить боржоми, когда нос проваливается
Алексей Алешковский, сценарист
Случившаяся намедни габуния мгновенно оказалась не только мемом, но и примечательным симптомом, указывающим на вирус политтехнологического происхождения. И не то чтобы работу этого вируса нельзя было заметить раньше. Подробности...
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Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин
Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
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Как Россия спасала Грузию
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Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе
Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человекПодробности...
Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме
Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседаниеПодробности...
Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане
В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношенийПодробности...
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