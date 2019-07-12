Экс-замглавы ПФР признался в получении взятки

Бывший заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов признал вину в получении взятки в размере 4,4 млн рублей.

«Иванов написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4 млн 400 тыс. рублей», – сказал следователь в Басманном суде Москвы, передает ТАСС.

Сообщается, что Иванов дал признательные показания и изобличил других лиц, совершивших преступления.

Следствие просит арестовать Иванова на срок до 9 сентября. В связи с признанием вины прокурор попросил отправить бывшего замглавы ПФР под домашний арест.

В Басманном суде Иванов заявил, что искренне раскаивается в получении взятки. «Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС «Выборы» и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения», – сказал подозреваемый.

Накануне вечером сообщалось, что Иванов подал в отставку с поста замглавы ПФР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД