Находящийся в изоляторе замглавы ПФР подал в отставку

Заместитель руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов, находящийся в изоляторе временного содержания, подал в отставку с занимаемой должности, сообщил ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников.

«Иванов подал в отставку и признал вину в получении взятки в значительном размере (ст. 290 ч. 2 УК РФ) Сейчас он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы», – приводит ТАСС слова Мельникова.

По его словам, жалоб на условия содержания у Иванова нет.

В пресс-службе ПФР сообщили, что не владеют данными о том, что замглавы организации подал в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании Иванова сотрудниками ФСБ при получении взятки. Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ведомства Иванова по подозрению в даче взятки.

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