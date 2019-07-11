Глава ПФР подтвердил задержание зампреда правления ведомства

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ведомства Алексея Иванова по подозрению в даче взятки.

В данный момент ПФР работает в штатном режиме и оказывает содействие следствию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Иванов доставлен на допрос в Следственный комитет, его процессуальный статус пока не определен, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Другой источник сообщает, что зампреда правления фонда поодозревают в «злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств», пишут «Известия».

Ранее в СМИ появилась информация о задержании зампредправления ПФР Алексея Иванова сотрудниками ФСБ при получении взятки.

Отмечается, что в понедельник, 8 июля, в рамках расследования были проведены обыски по нескольким адресам, в том числе в компаниях «Техносерв» и «Редсис».

Источник «Ведомостей» утверждает, что якобы было возбуждено уголовное дело о взяточничестве, в рамках которого также задержан сотрудник «Техносерва».

Дело может быть связано со старыми контрактами на поставку оборудования.

Иванов с 2002 года по 2016 год работал в коммерческих структурах, где под его руководством были реализованы ряд значимых проектов в области информационных технологий.

С 2016 года занимал должность советника председателя правления ПФР. 5 апреля 2017 года был назначен на должность заместителя председателя правления фонда, курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления ПФР услуг в электронном виде.

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