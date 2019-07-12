Киев возмутился признанием «Всемирного конгресса украинцев» нежелательным в России

Министерство иностранных дел Украины назвало «демонстрацией репрессивной политики» решение Генпрокуратуры о признании деятельности канадской неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») нежелательной на территории России.

«МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности «Всемирного конгресса украинцев», – говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

Киев заявил, что это решение «еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики России, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории России».

Кроме того, утверждается, что Генеральная прокуратура России совершила якобы «дерзкое нарушение фундаментальных прав человека».

В четверг деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» была признана нежелательной на территории России. Генпрокуратура установила, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

«Всемирный конгресс украинцев» стал 17-й организацией в списке нежелательных в России.