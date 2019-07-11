Задержаны капитан и старший помощник остановленного в Гибралтаре танкера

Полицейские Гибралтара задержали капитана и старшего помощника танкера Grace 1, остановленного в Гибралтарском проливе, об этом сообщили СМИ.

Капитан и старший помощник танкера Grace 1 были задержаны по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Gibraltar Chronicle.

Изданию в полиции подтвердили, что с корабля были изъяты документы и электронные устройства.

По тем же данным, задержанных уже допросили, но обвинения пока не предъявлены.

Напомним, 4 июля власти Гибралтара по просьбе США задержали перевозивший нефть в Сирию танкер. Российский МИД отреагировал на это с осуждением, расценив как целенаправленную акцию по дальнейшему осложнению ситуации вокруг Ирана и Сирии.

В Иране задержание танкера назвали актом пиратства.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с задержанием танкера в Гибралтаре.