Владельцем тайника с оружием в Брюсселе оказался бывший российский военный

Владельцем тайника со взрывчаткой, который был обнаружен в Брюсселе, оказался умерший в 2011 году бывший военнослужащий из России.

«Сумка, в которой находились взрывчатые вещества, ножи и кастеты, принадлежала мужчине, бывшему российскому военному, который родился в 1965 году и умер в 2011 году», – сказано в заявлении прокуратуры, сообщает «Интерфакс».

Полное имя владельца тайника не называется, известны только его латинские инициалы – «G.A.».

Ранее стало известно, что житель Брюсселя во время ремонта дома обнаружил под лестницей взрывчатые вещества, запас гвоздей и болтов. Также были найдены несколько детонаторов, ножи и кастет.

Сообщается, что отпечатки пальцев были обнаружены на фрагменте скотча на упаковке одного из ножей. Как рассказал владелец дома в показаниях прокуратуре, бывший военный был «психически неуравновешенным и склонным к паранойе».

Так как мужчина скончался в 2011 году, прокуратура намерена закрыть это дело.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Саратове.