В Москве задержаны четверо напавших на полицейских мужчин

В одном из торговых комплексов Москвы четверо мужчин напали на двух полицейских, подозреваемые задержаны, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«Вечером 10 июля в помещении торгового центра на Новокузнецкой улице четверо мужчин применили насилие в отношении двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. Одного из сотрудников госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, второй сотрудник проходит медицинское обследование», – передает ТАСС слова Ивановой..

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», ведется следствие.

Напомним, 2 июля в саратовском магазине приезжий из Кемеровской области попытался задушить полицейского, в результате чего сотрудник правоохранительных органов потерял сознание.