Замечание к ракете «Протон» поставило под угрозу запуск обсерватории «Спектр-РТ»

Специалисты на космодроме Байконур выявили замечание к ракете-носителю «Протон-М», с помощью которой в пятницу планировалось запустить обсерваторию «Спектр-РГ», сообщили в Роскосмосе.

«Во время проведения финальной стадии наземных испытаний было выявлено замечание по ракете-носителю, которое потребовало дополнительное время для его устранения», – говорится в сообщении на сайте Роскосмоса.

Там отметили также, что окончательное решение по пуску в основное или резервное время будет принято на заседании государственной комиссии на Байконуре.

21 июня сообщалось, что запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» отложен из-за замечаний.

При этом в сентябре 2018 года сообщалось о переносе сроков запуска «Спектр-РГ» на март-апрель 2019 года.

Напомним, ранее источник на Байконуре сообщил, что запуск «Протона-М» с космическим телескопом «Спектр-РГ» могут перенести с 12 на 13 июля, это будет уже второй перенос запуска.

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