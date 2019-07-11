На голубой ветке метро Москвы произошел сбой

На Филевской линии поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает пресс-служба метро Москвы.

В сторону Кунцевской поезда нет 10 минут, говорится в сообщении в Telegram-канале метро.

«Объявляют на Киевской, что движение до Международной остановлено. Поезда приходят с обратной стороны движения и едут только до Кунцевской», – указывает пресс-служба.

Ранее на серой ветке метро Москвы произошли два сбоя за день.