Южная Корея обвинила Японию в нарушении санкций против КНДР

Член оппозиционной Партии правильного будущего Ха Тхэ Гюн на брифинге в Национальном собрании Южной Кореи заявил, что Япония могла отправить в КНДР стратегические товары, в том числе фтористый водород, возможная продажа которого в эту страну Сеулом стала причиной введения Японией санкций против Южной Кореи, сообщили СМИ.

В своем утверждении Ха Тхэ Гюн опирался на данные Информационного центра по контролю за безопасностью торговли, которая отслеживает информацию об осуществляемом Японией экспорте.

«Япония сделала абсурдное заявление о том, что импортированный Южной Кореей фтористый водород был незаконно отправлен в Северную Корею. Но японская информация показывает, что нелегальная отправка фтористого водорода в КНДР была зафиксирована в Японии», – передает ТАСС слова политика.



Корейские СМИ уточняют, что в 1996 году в порту Осаки было обнаружено северокорейское судно, которое пыталось переправить 50 килограммов фтористого натрия, а в порту японского Кобе в том же году пресекли отправку 50 килограммов фтористоводородной кислоты. Плюс к этому в 2002 и 2008 годах Токио осуществил незаконную поставку лиофилизаторов (сушильных машин) и автомобилей-цистерн в Пхеньян.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.

Напомним, ранее в четверг министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва в телефонном разговоре с госсекретарем США Майком Помпео выразила обеспокоенность в связи с введением Токио торговых санкций против Сеула.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД