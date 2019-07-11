Ил-112В «похудел» на две тонны

Источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что масса нового военно-транспортного самолета Ил-112В в рамках специальных мероприятий снижена на две тонны.

«План мероприятий по снижению веса выполняется, сейчас идет с некоторым опережением. Уже частично реализован на «единице» (первая машина – прим. ВЗГЛЯД), там планируется реализовать до тонны снижение веса. На «тройке» – не менее двух тонн», – передает ТАСС слова источника.

Он отметил, что ради снижения веса придется заменить некоторые агрегаты.

«Уже запустили изготовление новой рампы и створки грузового люка. Заказаны сразу четыре комплекта – на «единицу», на «ресурсник» и на третий и четвертый самолеты», – сказал источник.

По его словам, «облегченные» агрегаты будут устанавливаться на машины после проведения испытаний. Кроме того, в плане по снижению массы самолета значится сокращение состава рабочего места штурмана.

Новый транспортник должен стать заменой устаревающего парка Ан-26, вывод 50% парка этих самолетов из эксплуатации планируется провести до 2030 года, а 90% – до 2032 года.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно сообщала, что нужно исправить в Ил-112В.

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