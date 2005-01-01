Что нужно исправить в новом Ил-112В

Спустя несколько дней после первого полета нового российского военно-транспортного самолета выясняется, что он не произвел должного впечатления на заказчика. Минобороны недовольно целым рядом параметров Ил-112В. Что именно нуждается в исправлении и будет ли в итоге вовсе сорван выпуск этого столь нужного ВВС самолета?

Несмотря на лестный отзыв шеф-пилота ПАО «Ил» Николая Куимова, который 30 марта успешно завершил первый испытательный полет и совершил штатную посадку на аэродроме Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО), к Ил-112В у военных остался ряд вопросов. Формулировка пилота, что «великолепный самолет, полет прошел хорошо», приемную комиссию не удовлетворила.

Собственно, еще до выкатки на испытательный полет недоработки нового Ила были хорошо известны. Оставалось сконцентрироваться на деталях (что и произошло), а заказчик и производитель лишь задокументировали проблемные стороны и пришли к консенсусу по их устранению. И тогда, мол, полетим!

О достоинствах и в особенности о необходимости скорейшего появления Ил-112В, газета ВЗГЛЯД уже писала аккурат под его первый испытательный полет. Были обозначены и его явные недостатки. На них, собственно, и обратила внимание «военприемка», которая «наковыряла» у нового транспортника еще кучу проблем, подлежащих устранению. Из очевидных минусов – самолет на выходе получился слишком тяжелым, с несовершенным мотором (ротором двигателя) и еще рядом невидимых на первый взгляд недоработок. На исправление дали не более года.

Все началось еще со сроков в ожидании взлета легкого военно-транспортного самолета, которые задержались в современном исполнении как минимум на год. Вместо заявленного первого полугодия 2018 года (о чем было публично сказано на МАКС-2017) самолет в присутствии членов комиссии и зрителей взлетел лишь годом спустя. Почему обещание было не сдержано? По причине низкого качества проектной документации и наличия большого количества ошибок в чертежах.

Плюс, как выяснилось, в изготовленном корпусе самолета обнаружились дефекты, которые кроются в развесовке по центру тяжести самолета. Банально – носовая часть Ил-112В оказалась гораздо легче хвоста и для предотвращения катастрофы нужно «нос утяжелить». Соответственно, и общий вес самолета увеличивается со знаком минус для поднимаемого груза. Заявленные шесть тонн в итоге уменьшаются даже не до пяти, а до максимум 3,5 тонн полезной нагрузки (пессимисты оценивают грузоподъемность этого самолета всего-то в тонну).

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Признает, что легкий транспортный самолет Ил-112В получился слишком тяжелым, и сам главный конструктор «Ил» Николай Таликов. Говорить на эту тему Николай Дмитриевич не особо любит. Тем не менее он находит свое объяснение тому, что получившаяся машина не соответствует тактико-техническому заданию, в частности по весу перевозимого груза. Причина, по его мнению, кроется в общей тенденции объективных причин, связанных со сменой в авиационной промышленности поколения конструкторов, которое «пошло слабенькое».

Ладно, это в данном случае лишь частное мнение, пусть и главного конструктора. Если учесть, что умы и сердца вкладывали в Ил-112В еще выходцы из старой школы закалки советских авиаконструкторов, то тут пенять, вероятно, нужно на что-то другое.

Без обид для авиаконструкторов – «клепать» на конвейер самолеты они слегка разучились. И это даже не их вина, когда опытные образцы замирали еще до стадии экспериментального полета. Потом о новых-старых самолетах вспоминали и их пытались реанимировать, довести до ума уже другие люди – новое поколение инженеров, у которых в расчетах технологии 4 плюс, 5-е поколение, а нужно из «швейной машинки» сделать достойную воздушную технику. Выдохни, бобер, будут заменены вторичные конструкции, внедрены композитные материалы, сделают перекомпоновку и Ил-112В получит-таки заявленные три основных параметра – дальность, грузоподъемность и категорию аэродромов.

«Любой самолет проходит стадию доработок в течение всей своей эксплуатации, – говорит летчик-испытатель, один из немногих пилотов самолета Ил-96 Сергей Кнышев. – Даже поступившие в серию воздушные машины оттачивают и совершенствуют с каждым вылетом. Конструкторам взять все факторы и параметры самолета за чертежами на кульманах просто невозможно. Главный критерий – безопасность полета, остальное дорабатывается годами.

Взять тот же советский еще Ан-26, на смену которому сейчас должен прийти Ил-112, так и он от первого испытательного вылета до начала эксплуатации прошел путь в четыре года. Уверен, что полетит и новый транспортник, после соответствующих доработок. Тут мне важнее в большей степени мнение пилота, который поднимал самолет – он в нем уверен. Остальное – лишь вопрос времени».

Тут есть и еще такой нюанс: Ил-112В просто обязан избавиться от выявленных недостатков и поступить на вооружение военно-транспортной авиации. А просто нет сейчас иных вариантов для замены тех полутора сотен Ан-26, которые еще «крутят винтами небо». Закупать импортные – не вариант, да и не у кого по большому счету. Остается доводить свой до ума. Тем более, что выявленные «огрехи» устранимы.

Преисполнимся оптимизмом: самолет дотянут за счет снижения веса и доводки двигателей до заявленных пяти–шести тонн грузоподъемности. Заменит он не только Ан-26, который превосходит по большинству параметров на 30–40 процентов, но и составит конкуренцию мировым транспортным самолетам подобного класса. Окончательный крест на этой воздушной машине никто ставить не собирается.

И если резюмировать, то Ил-112В находится сейчас гораздо ближе к реализации, чем к забвению. И первый блин – не совсем комом.