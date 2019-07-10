В России предложили не брать под стражу беременных и инвалидов

ФСИН и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил запретить заключать под стражу в России беременных, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп.

Как сообщили в пресс-службе ФСИН, предложение не каснется обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

ФСИН и СПЧ предложили «установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)», передает ТАСС.

Также предложено «исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения».

Кроме того, ФСИН и СПЧ предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания - принудительную высылку.

Как отметили во ФСИН, предлагается «ввести принудительную высылку за пределы Российской Федерации в отношении иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве меры уголовно-правового воздействия».

Кроме того высказано предложение предоставить начальникам СИЗО право отказывать в приеме новых арестантов, если их изолятор уже переполнен.

Как отметили во ФСИН, речь идет о возможности отказа принять в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях.

Разработчики предлагают «дополнить статью 23 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» положением, предусматривающим возможность отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер в следственном изоляторе и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой санитарной площади в камере на одного человека (4 кв. метра)».

Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами указал ФСИН на важность качественного исполнения альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией человека от общества.