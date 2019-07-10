В России предложили не брать под стражу беременных и инвалидов

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10 июля, среда  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Автодорога из Китая в Европу поставила Россию перед выбором

России придется выбрать один из двух масштабных автомобильных проектов Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В России решается судьба одного из самых масштабных инфраструктурных проектов века, сравнимого по своей значимости со строительством Транссиба – автотрассы, которая через Россию соединит Китай и Европу. Сейчас рассматриваются два варианта дороги, каждый имеет свои достоинства и недостатки. Например, один из проектов предусматривает полностью платную дорогу, поездка по ней обойдется в 100 тысяч рублей. Подробности...
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Украинцы придумали «славную победу» в мифической «войне с Россией»

Юбилей Конотопской битвы отмечался на Украине с размахом и шикомФото: riafan.ru/Леонид Андросов
Ровно 360 лет назад началась Конотопская битва, ставшая на современной Украине предметом культа. Войскам гетмана Выговского в союзе с поляками и крымскими татарами действительно удалось разбить русское войско. Но при ближайшем рассмотрении конотопский миф ничем не выделяется из традиционной украинской истории неудач, предательств, палачества и междоусобицы. Подробности...
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Российские женщины просят защиты

19% россиян считают вполне допустимым применение физического насилия к детям и женамФото: Rudolf/Arco Images/Global Look Press
Россия должна выплатить 20 тыс. евро женщине из Ульяновска, которая подвергалась домашнему насилию, но полиция игнорировала ее жалобы. Правозащитники в России считают это решение прецедентом и предлагают способы исправления ситуации. Как же государство должно защищать женщин и несовершеннолетних от насилия в семье? Подробности...
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Москва дала Грузии последний шанс

Когда угроза санкций стала реальной, Зурабишвили стала просить Москву «не следовать эскалации»Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/ТАСС
Россия и Грузия сделали шаги навстречу друг другу. Владимир Путин заявил, что введение санкций против Тбилиси нецелесообразно. А Саломе Зурабишвили осудила действия радикалов и призвала их не ставить под угрозу стабильность страны. Процесс ухудшения отношений между Россией и Грузией остановился. Но Тбилиси не стоит думать, что ситуация обернулась вспять. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

Сергей Перепелица, политический обозреватель
Если вдруг Евросоюз таки развалится, то Германия, Франция или Италия, продолжат существовать в своих границах, а вот на востоке Европы может появиться новый союз под условным названием «Речь Посполита – версия 2.0». Подробности...

Санкции как взведенный курок для Грузии

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Сейчас мы увидели здравую реакцию. Нужно поставить санкции на паузу. Тем более пока мы сами не сформулировали – а зачем нам вообще Грузия? Ту самую цель нашей политики, к которой должны стремиться. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Российской экономике нужен быстрый рубль

Антон Любич, экономист
Спор между председателем Банка России и министром экономического развития вывел на новый уровень главный вопрос современности: как России добиться качественного экономического роста? Ключевое слово – даже не «роста», а «качественного». Подробности...
Обсуждение: 34 комментария
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            В России предложили не брать под стражу беременных и инвалидов

            10 июля 2019, 08:35

            Текст: Дмитрий Зубарев

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            ФСИН и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложил запретить заключать под стражу в России беременных, женщин с малолетними детьми и инвалидов I и II групп.

            Как сообщили в пресс-службе ФСИН, предложение не каснется обвиняемых в тяжких и особо тяжких преступлениях.

            ФСИН и СПЧ предложили «установить запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемых и обвиняемых женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, беременных женщин и инвалидов I и II групп (за исключением лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, тяжких преступлений либо в совершении преступления при особо опасном рецидиве)», передает ТАСС.

            Также предложено «исключить применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений отдельных категорий, по которым уголовным законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок менее пяти лет, в целях более широкого применения иных мер пресечения».

            Кроме того, ФСИН и СПЧ предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания - принудительную высылку.

            Как отметили во ФСИН, предлагается «ввести принудительную высылку за пределы Российской Федерации в отношении иностранных граждан в качестве нового вида уголовного наказания, предусмотрев ее применение как в качестве основного, так и дополнительного вида наказания, либо в качестве меры уголовно-правового воздействия».
            Кроме того высказано предложение предоставить начальникам СИЗО право отказывать в приеме новых арестантов, если их изолятор уже переполнен.

            Как отметили во ФСИН, речь идет о возможности отказа принять в СИЗО подозреваемых и обвиняемых в нетяжких преступлениях.

            Разработчики предлагают «дополнить статью 23 закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» положением, предусматривающим возможность отказаться от приема подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести в случае переполненности камер в следственном изоляторе и отсутствия возможности обеспечить их установленной нормой санитарной площади в камере на одного человека (4 кв. метра)».

            Напомним, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами указал ФСИН на важность качественного исполнения альтернативных наказаний, не связанных с изоляцией человека от общества.


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