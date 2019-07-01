Центр боевой подготовки солдат США построят в Польше

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил о строительстве центра боевой подготовки для американских солдат на севере страны.

«В третьем квартале этого года мы подпишем соглашение с США о центре боевой подготовки на полигоне в Дравско-Поморском. Он будет предназначен в основном для американских войск, и солдаты армии США смогут оттачивать свои умения на месте, без необходимости выезда в Германию», – сказал Блащак, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось о намерении разместить командование американских войск на восточном фланге НАТО в Польше.

Также Вашингтон и Варшава договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9.

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