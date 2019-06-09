Экзитполы определили лидера выборов президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, набирая 69,94% голосов, свидетельствуют результаты экзитпола, проведенного «Научно-исследовательским центром «Молодежь».

Такие данные озвучил директор ТОО «Научно-исследовательский центром «Молодежь» Талгат Калиев в воскресенье, передает ТАСС.

В опросе приняли участие 12 тыс. избирателей на 300 участках. По данным опроса, Амиржан Косанов набирает 14,96%, Жамбыл Ахметбеков – 3,06%, Дания Еспаева – 4,78%, Толеутай Рахимбеков – 2,71%, Амангельды Таспихов – 2,63% голосов.

Согласно экзитполу исследовательского института «Общественное мнение», действующий президент Казахстана набирает 70,13% голосов. Организация опросила 13,2 тыс. избирателей.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы, и впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Касым-Жомарт Токаев.

В день выборов президента в Казахстане задержали 500 протестующих.