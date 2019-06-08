Первый канал решил не закрывать «Голос. Дети»

Музыкальное шоу «Голос. Дети» продолжит выходить на Первом канале, сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст.

На вопрос о том, планируются ли новые сезоны шоу, он заявил: «Конечно, будет новый сезон», – передает РИА «Новости».