Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года

Президент Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года. Правительству РФ в шестимесячный срок утвердить план мероприятий по реализации Стратегии», – сказано в тексте указа на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

В документе также рекомендуется регионам руководствоваться положениями Стратегии в сфере охраны здоровья граждан, а также предусмотреть необходимые изменения в соответствующие стратегии социально-экономического развития субъектов.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее Владимир Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра.