Москва отреагировала на намерение Зеленского «жестко отвечать» ополченцам

Новый украинский президент Владимир Зеленский, заявляющий о готовности «отвечать жестко» ополченцам Донбасса и в тоже время настаивающий на прекращении огня, подает противоречивые сигналы, заявил статс-секретарь, замглавы МИД Григорий Карасин.

«Это высказывание лишний раз доказывает противоречивость сигналов, которые Киев в последнее время подает», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее Зеленский заявил, что украинские военнослужащие будут «отвечать жестко и в соответствии с ситуацией» на обстрелы со стороны ополченцев в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев будет настаивать на прекращении огня.

Новый глава украинского государства также говорил, что готов вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.