Колобков назвал главный вид спорта в России

Футбол является главным видом спорта в России, им занимается около 3 млн человек, заявил министр спорта Павел Колобков.

Колобков заявил на панельной дискуссии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Футбол в интерьерах большого города», что в России в данный момент занимаются футболом 2,9 млн человек – «это и любители, и профессионалы», передает ТАСС.

«Для нас – это главный вид спорта. И в последнее время число занимающихся им увеличилось на 15-18%», – добавил он.