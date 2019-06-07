Участники заседания консультативной комиссии Госсовета обсудили реализацию нацпроектов

На полях Петербургского международного экономического форума прошло заседание консультативной комиссии Государственного совета по вопросу реализации национальных проектов.

Заседание на тему «Реализация национальных проектов: возможности и устойчивость региональных бюджетов» провел первый заместитель руководителя администрации президента, председатель консультативной комиссии Сергей Кириенко, сообщается на сайте Кремля.

В мероприятии приняли участие заместители председателя консультативной комиссии – помощник президента, секретарь Госсовета Игорь Левитин и заместитель председателя правительства Виталий Мутко, руководители 72 субъектов России, председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы Андрей Макаров, первый заместитель министра финансов Леонид Горнин, представители экспертного сообщества и органов исполнительной власти регионов.

На обсуждение комиссии были вынесены вопросы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов и реализации национальных проектов в субъектах. Участники отметили необходимость формирования гибкой и адаптивной системы финансового обеспечения реализации нацпроектов, позволяющей формировать наиболее эффективные стратегии развития регионов.

По итогам заседания главами субъектов совместно с представителями Минфина, Минэкономразвития, Госдумы были определены направления дальнейшей работы по изменению нормативных правовых актов для исключения неоправданных ограничений, излишней формализованности и зарегулированности межбюджетных трансфертов, мешающих эффективному финансированию мероприятий, направленных на достижение целей национальных проектов в регионах.

Также был согласован переход на долгосрочные (на весь срок реализации национальных проектов) соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов от федерального центра регионам. Правила финансовых взаимоотношений федерального центра и регионов станут долгосрочными, предсказуемыми и прозрачными. Кроме того, регионам будет дано право опережающего финансирования строительства объектов, которые наиболее востребованы населением каждого конкретного субъекта, за счет собственных средств. При этом федеральный центр будет возмещать потраченные средства в рамках национальных проектов. Регионы перестанут штрафовать, если будут нарушены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов, вместо этого будет введена дисциплинарная ответственность лиц, допустивших нарушения.

«В условиях, когда перед регионами стоит задача как можно быстрее и эффективнее организовать реализацию национальных проектов, принятые решения значительно ускорят их выполнение», – добавили в пресс-службе Кремля.

В феврале президент России Владимир Путин пообещал, что внимательно проследит и оценит через год работу каждого члена правительства по нацпроектам и поручениям из послания Федеральному собранию.

Также был опубликован перечень поручений главы государства по итогам послания Федеральному собранию.