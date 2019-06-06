МИД Киргизии призвал Турцию не вмешиваться во внутренние дела страны

МИД Киргизии вручил ноту турецкому послу Женгизу Камиль Фырату, в которой ведомство призывает не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

Чрезвычайного и полномочного посла Турции Фырата вызвали в МИД Киргизии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

«Турецкой стороне была вручена нота министерства в связи с присутствием посла, господина Женгиз Камиль Фырата, 5 июня 2019 года в селе Орок Сокулукского района в ходе проводимой правоохранительными и местными органами власти Кыргызской Республики работы с населением по урегулированию бытовой ссоры между гражданами Кыргызской Республики», – пояснили в МИД.

Там уточнили, что в ноте содержится призыв не вмешиваться во внутренние дела страны, «проявлять сдержанность и уважение национального законодательства».

Напомним, в среду в поселке Орок в Киргизии начались массовые беспорядки на национальной почве. Конфликт произошел из-за драки молодых людей разной национальности после утренней праздничной молитвы, что вызвало недовольство местных жителей.

Недовольство переросло в беспорядки, в ходе них были подожжены несколько строений, разбиты окна в домах и повреждены автомобили. Милиция задержала порядка 30 участников беспорядков.

Как сообщает «Радио Азаттык», на место происшествия приезжал посол Турции Фырат, он провел встречу с местными жителями. По тем же данным, он приехал в Орок, чтобы забрать проживающую там сотрудницу посольства.