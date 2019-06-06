В Кремле оценили заявление Сечина о контроле США над стратегическими отраслями

Российское государство имеет необходимые инструменты для сохранения необходимого контроля над стратегическими отраслями экономики страны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать слова главы «Роснефти» Игоря Сечина о том, что США с помощью санкций против «Русала» фактически добились контроля над несколькими секторами российской металлургии.

«Давайте не будем втягиваться в дискуссии с представителями российского бизнеса, которые, естественно, в эти несколько дней (во время проведения Петербургского международного экономического форума – прим. ВЗГЛЯД) делают очень много заявлений по актуальным темам. Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

Он при этом подчеркнул, что «в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических отраслях экономики».