Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности

Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций смогла получить контроль над «Русалом» и несколькими отраслями промышленности России.

«Подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США... В качестве яркого примера можно привести компанию «Русал», когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации», – заявил Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Также он отметил, что с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» США могут контролировать еще и никелевую, медную, платиновую, палладиевую и другие сегменты российской промышленности, связанные с добычей и производством цветных и драгоценных металлов.

Глава Роснефти добавил, что главным фактором изменений на мировых энергетических рынков стал объем добычи нефти в США.

«От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы», – подчеркнул он.

Сечин заявил, что мировой спрос на нефть будет расти по 1% в год и к 2040 году потребление этого сырья вырастет на 20 млн баррелей в сутки.

В конце 2018 года глава Роснефти объяснил, что резкое снижение цен на нефть, произошедшее после сделки ОПЕК+, связано с повышением ставки Федерального резервного фонда США.