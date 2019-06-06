Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности

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6 июня, четверг  |  Последнее обновление — 11:29  |  vz.ru
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Россия заставит украинцев больше платить за топливо

Жители Украины тревожно смотрят на ценники на заправкахФото: Александр Максименко/РИА Новости
В Киеве звучат тревожные прогнозы о том, как скажутся на экономике Украины ограничения на поставку из России нефтепродуктов – санкции, введенные Москвой с 1 июня. Угроза действительно существует и выражается она главным образом в росте цен на топливо. И все же в значительной мере проблемы с поставками бензина и дизтоплива Украина организовала себе сама.  Подробности...
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Стоит ли России верить в дружбу с Китаем

Владимир Путин встречает Си Цзиньпина в КремлеФото: kremlin.ru
Визит Си Цзиньпина в Россию носит статус государственного. Но как сказал, встречая его в Кремле, Владимир Путин, не так важен статус, сколько возможность еще раз встретиться. Два президента общаются более чем регулярно. Три десятка встреч за шесть лет – это абсолютный рекорд: за предыдущие 64 года отношений КНР и России было едва ли не меньше. Председатель КНР назвал Путина своим самым близким другом – но можно ли доверять словам о дружбе в межгосударственных отношениях? Подробности...
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Американские выбросы убивают экологию планеты

Трамп, сделавший ставку на возрождение угольных копей, странно выглядит в роли экологаФото: Evan Vucci/AP/ТАСС
Дональд Трамп заявил: в России, Китае и Индии экология в разы хуже, чем в США. Это притом, что Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Чикаго входят в десятку самых экологически опасных городов мира, Соединенные Штаты опережают Россию по уровню выброса СО2 и половина американцев дышит воздухом не лучшего качества. А намерение вернуть в США производства и вовсе может вскоре заставить Трампа взять свои слова обратно. Подробности...
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Украину поделят четыре партии

Рейтинги партий говорят о том, что в новой Верховной Раде будет как никогда «жарко»Фото: Igor Golovniov/Zuma/ТАСС
Несмотря на внушительную поддержку населения, которой может похвастаться Владимир Зеленский, у Петра Порошенко хорошие шансы на скорый реванш. Украина – парламентско-президентская республика, и от Верховной рады зависит очень многое. Какие партии могут рассчитывать на успех на июльских выборах? И что это означает для России? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Пушкин как огненный столп от России к Западу

Владимир Можегов, публицист
Сегодня 220 лет Пушкину. Хороший повод вспомнить о «нашем всем» не только как о поэте, но и как о мыслителе. Тем более он блестяще сформулировал, что есть Россия и какова ее роль в мире, заранее разрешив и нынешние споры. Подробности...
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Правильным ответом России на «Чернобыль» должен быть сериал «Хиросима»

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Американский сериал «Чернобыль» как-то неожиданно «зашел» русской аудитории. Несмотря на явные фактические ляпы, «Чернобыль» бьет рекорды просмотров как в бывшем СССР, так и в некоторых других странах. Подробности...
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Почему конфликт в Донбассе остается бессмысленной бойней

Глеб Простаков, журналист
Правда такова, что в украинской элите нет сил, реально заинтересованных в прекращении войны. Вся нынешняя украинская политика держится только на полярных схемах разделения. К сожалению, мир Украине может быть только навязан. Подробности...
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            Сечин заявил о контроле США над отраслями российской промышленности

            6 июня 2019, 11:14

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Глава Роснефти Игорь Сечин заявил, что администрация США с помощью санкций смогла получить контроль над «Русалом» и несколькими отраслями промышленности России.

            «Подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США... В качестве яркого примера можно привести компанию «Русал», когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью Российской Федерации», – заявил Сечин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

            Также он отметил, что с учетом крупного пакета в «Норильском никеле» США могут контролировать еще и никелевую, медную, платиновую, палладиевую и другие сегменты российской промышленности, связанные с добычей и производством цветных и драгоценных металлов.

            Глава Роснефти добавил, что главным фактором изменений на мировых энергетических рынков стал объем добычи нефти в США.

            «От этого, в конечном итоге, зависит предложение жидких углеводородов в мире, баланс спроса и предложения, цены на нефть, а также цены на все остальные энергетические ресурсы», – подчеркнул он.

            Сечин заявил, что мировой спрос на нефть будет расти по 1% в год и к 2040 году потребление этого сырья вырастет на 20 млн баррелей в сутки.

            В конце 2018 года глава Роснефти объяснил, что резкое снижение цен на нефть, произошедшее после сделки ОПЕК+, связано с повышением ставки Федерального резервного фонда США.


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