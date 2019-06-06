Российские авиакомпании до конца года получат 15 «Суперджетов»

Российские авиакомпании в 2019 году получат по меньше мере 15 самолетов Sukhoi Superjet 100, сообщил глава ОАК Юрий Слюсарь в кулуарах ПМЭФ.

«У нас по крайней мере действующие есть контракты с рядом региональных авиакомпаний, заканчиваем ряд поставок, соответственно у нас начинаются поставки по контракту с «Аэрофлотом» – 10 машин. Минимум 15 авиамашин в этом году российские авиакомпании получат», – сказал Слюсарь, передает РИА «Новости».

Он также сообщил, что проект бизнес-чартеров на самолетах Sukhoi Superjet 100 подходит к стадии реализации. «Ожидаем, да, планы есть, у нас прорабатывается концепт, более того, эта концепция уже консультантами разработана, сейчас она проходит обсуждение с участниками, и мы подходим к стадии ее реализации. Идея живая, сохраняется перспективность», – сказал Слюсарь.

«Я думаю, что до конца года точно уже запустимся. До шести машин мы хотим в этой программе задействовать», – добавил он.

5 мая самолет компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево; погиб 41 человек, 32 человека спаслось. Большинство погибших отравились продуктами горения.

5 июня эксперты МАК подготовили промежуточный доклад по расследованию катастрофы самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Тем временем, как сообщала газета ВЗГЛЯД, в российской авиации развернулся ожесточенный спор: одни винят в гибели 41 пассажира экипаж, допустивший роковой просчет, другие – конструкторов, выпустивших «сырую» модель. К последним примкнул и владелец авиакомпании S7 Владислав Филев, вновь поднявший вопрос о конструкции «Суперджета».

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