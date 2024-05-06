Первым в топку экономической войны с КНР американцы, вне всяких сомнений, бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может оказаться недостаточно для того, чтобы европейские страны предали гегемона – слишком велика зависимость от США.0 комментариев
Умер экс-скрипач и клавишник «Крематория» Вячеслав Бухаров
В возрасте 62 лет после продолжительной болезни скончался скрипач и клавишник рок-группы «Крематорий» Вячеслав Бухаров, сообщила рок-группа.
«Бухаров был не только великолепным музыкантом, но и талантливым актером», – говорится в некрологе, опубликованном на странице группы в сети «ВКонтакте». В рок-группе отметили, что за 17 лет работы в «Крематории» он оставил яркий след на самых знаковых альбомах коллектива, передает «Московский комсомолец».
Музыканты сообщили, что в последнее время Вячеслав Бухаров боролся с раком лимфы, но болезнь оказалась «беспощадной и скоротечной». Музыкант ушел из жизни накануне 5 мая. «Крематорий» пообещал дать в Воронеже концерт в память о «благородном друге».
Бухаров родился в Воронеже в 1961 году. Окончив Воронежский институт искусств, он работал в театре Балтийского флота, Русском драматическом театре Риги, сотрудничал с театром «Сатирикон». В 1994 году он присоединился к «Крематорию», где проработал до 2007 года. Он также был известен как актер, зритель помнит его по сериалам «Мосгаз. Дело № 4: Шакал», «Елки 1914», «Морской патруль-2» и другим.