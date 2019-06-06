Лавров ответил на вопрос о спорах с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос о том, приходится ли ему спорить с главой государства Владимиром Путиным.

«У нас президент определяет внешнюю политику, также как в царской, имперской России ее император определял. Ведомства, которым поручено осуществлять внешнеполитические связи, сейчас оно называется Министерством иностранных дел, они, конечно же, отвечают за реализацию президентской внешней политики. Но формируется эта политика тоже не с нуля. Мы вносим свои предложения на рассмотрение президента Путина, также как это делают наши коллеги, особенно из ведомств, чьими руководителями являются постоянные члены Совета Безопасности России. И ключевые направления нашей внешней политики всегда обсуждаются коллегиально на оперативных совещаниях постоянных членов Совета Безопасности», – сказал Лавров в интервью РБК.

«Выслушиваются все мнения. Они в целом ряде случаев и достаточно часто не совпадают, идет обмен аргументами, идет убеждение друг друга, но когда заканчивается дискуссия, окончательное решение принимает, естественно, президент страны. Я считаю эту практику и демократичной своей коллегиальностью, и отвечающей задаче четкости и стройности в определении внешнеполитического курса нашей страны», – заключил министр.

Ранее Лавров провозгласил начало большого исторического периода.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД