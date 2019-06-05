Путин принял Си Цзиньпина в Кремле

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл в Кремль, где встретился с президентом России Владимиром Путиным.

Кортеж китайского лидера подъехал к Большому кремлевскому дворцу. Си Цзиньпин поднялся по парадной лестнице и прошел в Георгиевский зал, где его встретил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

Лидеры тепло поприветствовали друг друга, пообщались и отправились в зал ордена Святой Екатерины, где началась их беседа в узком формате. После того, как прозвучали гимны государств, Путин и Си Цзиньпин поприветствовали делегации, которые тоже присутствовали в зале.

Затем Путин и Си Цзиньпин перейдут в Александровский зал, где пройдут переговоры в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

Председатель КНР прибыл в Москву с государственным визитом. Его пребывание в России продлится с 5 по 7 июня. В программе предусмотрена встреча с президентом России Владимиром Путиным, а также участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в качестве почетного гостя.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что его визит в Россию станет стимулом для развития отношений между двумя странами.