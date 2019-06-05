Медведев предложил Словакии сотрудничество по «Северному» и «Турецкому» потокам

Необходимо найти взаимовыгодные решения по подключения Словакии к «Северному потоку – 2» и «Турецкому потоку», заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

«Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к «Турецкому потоку», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что обсуждение на этот счет между министрами уже ведется. У участию в обсуждении приглашены в том числе «друзья и партнеры из Словакии», добавил Медведев.

«Словакия и впредь может рассчитывать на Россию как на надежного поставщика углеводородов. Мы имеем хорошую нормативную основу для этого и хорошую историю реализации соглашений на эту тему», – сказал премьер России.

Он добавил, что обсуждал с Пеллегрини состояние двусторонних отношений, которые «развиваются поступательно по самым разным направлениям» даже в условиях «известной политической конъюнктуры».

Медведев призвал закрепить тенденцию наращивания двустороннего товарооборота. В I квартале 2019 года он вырос на 25%, приблизившись к 2 млрд долларов. Премьер считает, что Россия и Словакия должны вернуться к объемам 2012-2013 годов.

Говоря о подписанных сторонами соглашениях в области атомной энергетики, Медведев назвал эти договоренности «весьма полезными, укрепляющими двустороннее сотрудничество».

Еще одним приоритетом отношений премьер России назвал промышленную кооперацию и транспорт, призвав «окончательно досогласовать» совместный проект ширококолейной железной дороги от словацкого города Кошице до Вены.

Он также отметил рост числа изучающих русский язык в Словакии.

«Это хорошая база для того, чтобы общаться в дальнейшем, география преподавания языка расширяется», – заметил Медведев.

Он указал, что страны собираются поддерживать расширение сотрудничества в области студенческого обмена. Кроме того, премьер поблагодарил руководство Словакии и жителей республики за «чуткое отношение к памяти воинов Красной Армии, за бережный уход за военными захоронениями и мемориалами», в которых похоронены более 60 тыс. советских военных.

«Уверен, что такое уважительное отношение к прошлому является надежным фундаментом для развития добрососедских отношений в будущем», – заключил Медведев.

В ноябре прошлого года в Словакии заявили, что «Северный поток – 2» является политическим, а не экономическим проектом. При этом премьер Пеллегрини отмечал, что в случае прекращения поставок газа из России через Украину Словакия рассчитывает получать его с других направлений, в том числе из Чехии или Австрии.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД