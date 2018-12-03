Словакия заявила о готовности к альтернативным путям получения газа

Словакия в случае прекращения поставок газа из России через Украину рассчитывает получать его с других направлений, в том числе, из Чехии или Австрии, заявил премьер Петер Пеллегрини.

«Наша сеть поставок газа полностью диверсифицирована. И если произойдет полное прекращение поставок российского газа через Украину в случае эскалации ситуации на границах этой страны, у нас все подготовлено для того, чтобы обеспечить газом всех потребителей. Мы можем ныне получать газ из иных частей Европы, например, из Чехии или Австрии», – заявил Пеллегрини на пресс-конференции, которую транслировали местное телевидение.

На пресс-конференции глава минэкономики Петера Жиги добавил, что сейчас поставки российского газа идут без срывов.

«Все поставки газа из России через Украину сейчас происходят по плану. Тем не менее, мы (с премьером) провели проверку, как будут идти дела в случае, если бы поставки газа по каким-либо причинам прекратились», – сказал Жига.

Как уточнил Жига, сейчас в газовых хранилищах республики находится 3,6 млрд кубометров топлива. Кроме того, Словакии газ могла бы поставлять Чехия, имеющая трубопровод с пропускной способностью 67 млн кубометров топлива в день, приводит слова главы Минэкономики РИА «Новости». В числе потенциальных поставщиков – Австрия. Мощность трубопровода, соединяющего страны, составляет 23 млн кубометров газа в день. Два года существует также газопровод между Словакией и Венгрией, который до сих пор не был задействован, добавил глава минэкономики.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в воскресенье три корабля украинских ВМС перешли государственную границу России и были задержаны пограничниками. После этого в 10 областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории было введено военное положение на 30 суток. Госпогранслужба Украины также запретила въезд на территорию страны мужчинам с российским гражданством в возрасте от 16 до 60 лет.