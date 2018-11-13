Президент Словакии назвал «Северный поток – 2» политическим проектом

Строительство газопровода «Северный поток – 2» рассматривают не как экономический, а как политический проект, заявил президент Словакии Андрей Киска.

«Словакия всегда подчеркивает, что Nord Stream 2 не экономический, а политический проект», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Прямой».

Киска подчеркнул, что «Северный поток – 2» якобы «ни в коем случае» не может быть бизнес-проектом, это лишь «политический» проект.

Ранее в пятницу президент Украины Петр Порошенко заявлял, что скоординировал со словацким коллегой Андреем Киской позицию относительно строительства «Северного потока – 2». Глава украинского государства сказал, что Словакия является одним из основных поставщиков газа в его страну.

В октябре глава МИД Словакии Мирослав Лайчак после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявлял о заинтересованности его страны в продолжении транзита российского газа.