Словакия озвучила позицию по транзиту российского газа

Глава МИД Словакии Мирослав Лайчак после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о заинтересованности его страны в продолжении транзита российского газа.

«Я думаю, что позиция Словакии по «Северному потоку – 2» достаточно ясна. Для нас важно то, чтобы в результате этого проекта не ослабилась энергетическая безопасность Европы. Конечно, для нас очень важно, чтобы продолжилась роль Словакии как транзитного государства для транзита российского газа в Западную Европу», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что эта роль Словакией надежно выполняется в течение многих лет.

«Мы уверены: то, что не испорчено, не надо исправлять», – подчеркнул Лайчак.

Ранее Чехия заявила, что для нее «Северный поток – 2» выгоден – в первую очередь благодаря росту транзита газа вследствие реализации проекта. За его реализацию также активно выступает Германия, которая накануне объяснила выгоду проекта для Европы.