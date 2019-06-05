РЖД закупят новых «Сапсанов» на 1,1 млрд евро

РЖД планируют потратить 1,1 млрд евро на покупку 13 новых скоростных поездов «Сапсан» и их обслуживание в течение 30 лет.

Ожидается, что первые поезда начнут эксплуатировать в 2022 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, РЖД закупит 13 составов по 10 вагонов в каждом. Точная сумма покупки «Сапсанов» 513,5 млн евро, еще 585 млн пойдет на проведение техобслуживания на всем сроке эксплуатации поездов (то есть 30 лет).

Покупка новых поездов позволит сделать более интенсивным движение на направлении Москва – Санкт-Петербург.

В настоящее время на этом направлении курсируют 16 поездов, их заполняемость в прошлом году составила около 92%. Отмечается, что в периоды пиковых загрузок заполняемость достигала 110%, то есть не обеспечивала растущий спрос.

Ожидается, что с учетом закупки новых поездов предложение будет увеличено на 37%.

Рамочное соглашение на закупку поездов между РЖД, Siemens Mobility и «Уральские локомотивы» было заключено еще в 2018 году. Поезда будут выпущены «Уральскими локомотивами».

Ранее сообщалось, что в России появились первые вагоны с приятными ароматами в российских поездах дальнего следования.