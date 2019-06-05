Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются те, при выращивании которых не применяются химические удобрения, среди них брусника и голубика.

Для продуктивного роста этих ягод не требуется «участие» дополнительных удобрений, сообщает РИА «Новости». Именно поэтому голубика или брусника с точки зрения пользы занимают первое место, хотя и являются менее доступными, чем другие ягоды.

В свою очередь, наименее полезной ягодой является клубника, поскольку ради крупного урожая производители применяют все возможные химические вещества.

«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства. В связи с тем, что производители борются за урожайность, чтобы получить больше ягод с меньшей площади, к сожалению, пищевая ценность таких продуктов ниже оптимальной», – рассказал научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

По мнению эксперта, продукт внешне хорошо выглядит и пахнет, но по вкусу он отличается.

Врач-диетолог Клиники лечебного питания, кандидат медицинских наук Елена Ливанцова отметила, что ягоды полезны, поскольку богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, селен.

Они благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживают иммунную систему, а также замедляют процессы старения. Черника и голубика богаты веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов.

По мнению экспертов, есть ягоды можно ежедневно, но не вечером. Дневной нормой является 100-120 граммов. Ягоды можно употреблять не меньше трех раз в неделю.

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