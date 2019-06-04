В Раде предложили конфисковать имущество у жителей Донбасса с паспортами России

Депутат Верховной рады Олег Мусий внес законопроект, предлагающий конфисковать имущество у жителей Донбасса, получивших российские паспорта.

Соответствующая информация появилась в электронной системе украинского парламента.

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц – граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», – говорится в названии документа.

Ранее МВД заявило о тысячах заявлений о приеме в российское гражданство от жителей Донбасса.

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства страны для жителей ЛНР и ДНР.

Газета ВЗГЛЯД писала, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение гражданства России.