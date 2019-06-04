Мэр Харькова призвал украинцев «вернуться с майданов к здравому смыслу»

После сноса бюста советского маршала Георгия Жукова мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что украинцам нужно «возвращаться с майданов к здравому смыслу».

«Пора уже возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», – передает его слова RT.

По его словам, большинство жителей города высказывают свою позицию цивилизованно, без вандализма и столкновений.

В минувшее воскресенье националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова в Харькове. Кернес пообещал восстановить монумент, а пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что снос памятника – это следствие многолетней непродуманной политики властей.