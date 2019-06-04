Россия оспорила в швейцарском суде решения по искам «Укрнафты»

Минюст России сообщил о подаче в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, принятых по искам компаний «Укрнафта», «Стабил» и других из-за Крыма.

«Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» и других. 31 мая суд подтвердил получение заявлений», – сообщается на сайте Минюста.

Отмечается, что иски были поданы по Арбитражному регламенту ЮНСИТРАЛ на основании соглашения между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Однако Россия «не согласна с возможностью применения указанного соглашения к таким спорам».

«Россия намерена добиться их (решений) отмены, так как они противоречат как нормам двустороннего соглашения между Россией и Украиной, так и иным нормам и принципам международного права. В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений», – говорится на сайте.

Подчеркивается, что арбитры вынесли решения в пользу истцов, но не установили, что Крым является суверенной территорией России.

Ранее сообщалось, что Россия не признает законность решения Гаагского суда о взыскании 44,4 млн евро в пользу ПАО «Укрнафта» за утрату компанией имущества в Крыму.

Речь идет о решении Арбитражного суда, которое было принято в середине апреля. «Укрнафта» и Stabil обратились в международный арбитраж из-за крымских активов еще в 2016 году. Они считают, что активы были экспроприированы Россией.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским.