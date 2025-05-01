Москва хочет дать украинцам выбор

Советник президента Путина Николай Патрушев заявил, что у Одессы и «подавляющего большинства» её жителей «нет ничего общего с киевским режимом». Проще говоря, Патрушев дал понять, что Одесса должна вернуться в родную гавань по итогам СВО.

Однако – при всем уважении к «Городу у моря» и всей нужности его России – в интервью Николая Платоновича было куда более важный аспект. Он рассказал о том, как должны формироваться границы послевоенного украинского государства.

«Наша страна уважает волеизъявление народа. Это видно по опыту вхождения в состав России Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии. Жители регионов Украины, в том числе причерноморских, должны сами определять свое будущее», – заявил он.

Конечно, кто-то может посчитать это частным мнением российского политика. Но, во-первых, Николай Патрушев – бывший глава ФСБ, и он слов на ветер не бросает. Во-вторых, он считается одним из самых близких к Владимиру Путину людей. И, в-третьих, сам Владимир Путин еще в ноябре 2024 года рассказал о похожем подходе к определению украинских рубежей. «Граница Украины должна проходить в соответствии с решениями, с суверенными решениями людей, которые проживают на определенных территориях, которые мы называем своими историческими территориями», – заявил он. И под историческими российскими территориями здесь можно понимать все нынешние земли Украины – кроме, пожалуй, самой западной части Галиции.

На самом деле предложение Патрушева (будем так его называть) является для России оптимальным решением украинского вопроса – под которым подразумевается прежде всего ликвидация нынешних и будущих угроз, исходящих от проекта «Антироссия», в который превратилась Украина. Надежно денацифицировать и даже демилитаризировать ее вряд ли получится – бацилла русофобии сейчас находится глубоко внутри украинского государственного проекта и политического класса. Через один, два или максимум три избирательных цикла в неподконтрольном России Киеве к власти снова придут русофобы, которые на основании «воли народа» и при поддержке перевооружившейся Европы пересмотрят условия мирного соглашения. В том числе и вопрос вступления в НАТО и размещения на их территории иностранных войск.

Поэтому оптимальным решением станет просто территориальная минимизация и максимальное ослабление украинского государственного проекта. Проще говоря, нужно вернуть в состав России все портовые, богатые ресурсами, да и вообще населенные русскомыслящими людьми (которые сейчас подвергаются культурному геноциду со стороны укронацистов) земли нынешней Украины. И вернуть их можно как раз посредством проведения там референдумов – где люди, по мнению Николая Патрушева, проголосуют правильно. «Вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – считает он.

Да, сейчас социологические опросы показывают, что население Украины настроено антироссийски. Однако, во-первых, эти соцопросы делают киевские же социологи. Во-вторых, ни один здравомыслящий человек (разве что очень храбрый) не скажет сейчас, что он за Москву – поскольку сразу же окажется в руках украинского гестапо. В-третьих – и это главное – население в массе своей всегда выбирает не телевизор, а холодильник. И если перед людьми встанет выбор между разрушенной, лишенной будущего, переполненной радикалами, обремененной колоссальным внешним долгом дезинтегрирующейся Украиной и богатой, развивающейся Россией, то они выберут Россию. Однако вопрос в том, как реализовать это право украинцев на самоопределение? Юридически и, самое главное, технически?

Да, чисто теоретически референдуму на Украине все равно быть. Москва требует от киевского режима признания наших воссоединенных территорий (ЛНР, ДНР, Запорожья, Херсона, а также Крыма и Севастополя), и для внесения подобных изменений в украинскую конституцию нужно народное волеизъявление. Которое вполне может касаться не только утраченных, но и нынешних территорий. Однако на пути этой идеи стоят два серьезных «но».

Во-первых, Украину нужно еще заставить провести расширенный референдум – и для этого киевский режим должен находиться даже не на грани, а за гранью серьезного военного поражения. Как гитлеровская Германия или императорская Япония в 1945 году. На Украине ведь понимают, что подобный расширенный референдум может стать приговором украинскому государству как таковому – а значит и его элитам.

Во-вторых, проблемой будет провести даже обычный референдум. Украина – особенно если она не будет за гранью – может потребовать, чтобы референдум о выходе территорий из состава Украины проходил и на этих территориях. То есть, проще говоря, в российских регионах. Даже с учетом того, что почти все тамошние жители уже являются гражданами России. Для Москвы выполнение этого требования будет абсолютно неприемлемо. Не потому, что мы как-то беспокоимся за результат, а потому, что в российских регионах нельзя проводить референдумы о том, хотят ли тамошние жители выходить из состава России. Это противоречит нашей Конституции и здравому смыслу, подкладывает мину под российскую государственность в будущем.

Но хорошо, теоретически все эти проблемы могут быть решены, и киевский режим все-таки согласится на расширенный референдум. Однако тут же встает организационный вопрос – кто, как и под каким контролем будет его проводить? Кто будет обеспечивать безопасность референдума, организовывать его информационную составляющую и, в конце концов, считать бюллетени?

Если это будет киевский режим или европейские «партнеры», то итог голосования очевиден – люди единым строем «проголосуют» за жизнь в умирающей стране. Москва, конечно, может настаивать на участии партнеров из стран Глобального Юга – того же БРИКС – однако это тоже проблематично. Вряд ли условные Китай или Индия рискнут участвовать в таком мероприятии – не говоря уже о том, что прецеденты выхода территорий из состава государства по итогам референдума невыгодны им самим.

Поэтому будем реалистами – итог референдума будет справедливым лишь в том случае, если он будет проходить под контролем или как минимум наблюдением со стороны России. А для этого российские наблюдатели должны не просто находиться на украинских территориях, но и иметь право принимать там решения.

Проще говоря, выполнение логичного и правильного предложения Николая Патрушева возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать для себя исторический выбор.