Россия отказалась признавать решение суда Гааги по Крыму

Россия не признает законность решения Гаагского суда о взыскании 44,4 млн евро в пользу ПАО «Укрнафта» за утрату компанией имущества в Крыму, заявили в Министерстве юстиции России.

«Российская Федерация не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска», – передает ТАСС заявление Минюста.

В ведомстве сообщили, что Москва оспорит решение международного суда, используя для этого все юридические механизмы, предусмотренные международным правом. Также в Минюсте сказали, что Россия не получала по официальным дипломатическим каналам решения по иску «Укрнафты», вынесенное 12 апреля в Гааге.

Напомним, Арбитражный суд принял решение взыскать с России в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долларов компенсации за «экспроприацию имущества» компании.

В 2016 году «Укрнафта» и Stabil обратились в международный арбитраж из-за крымских активов, которые, по их мнению, были экспроприированы Россией. Постоянный третейский суд в Гааге в 2017 году признал свою юрисдикцию на рассмотрение иска украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании компенсации за утрату АЗС компании в Крыму. Речь в иске шла о заправочных станциях на территории Крыма, которые раньше принадлежали компаниям «Укрнафта» и Stabil.