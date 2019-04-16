Украина заявила о решении суда Гааги о взыскании с России 44,4 млн долларов

Постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с России 44,4 млн долларов за утрату компанией ПАО «Укрнафта» имущества в Крыму в 2014 году, утверждает пресс-служба компании.

«Арбитражный суд 12 апреля 2019 года принял решение взыскать с Российской Федерации в пользу ПАО «Укрнафта» 44,4 млн долларов компенсации за экспроприацию имущества ПАО «Укрнафта», – передает РИА «Новости» сообщение украинской компании.

Утверждается, что суд якобы постановил взыскать с России проценты и пеню. Кроме того, в сумму включены арбитражные расходы.

В 2016 году «Укрнафта» и Stabil обратились в международный арбитраж из-за крымских активов, которые, по их мнению, были экспроприированы Россией.

Постоянный третейский суд в Гааге в 2017 году признал свою юрисдикцию на рассмотрение иска украинской компании «Укрнафта» к России о взыскании компенсации за утрату АЗС компании в Крыму.

Речь в иске шла о заправочных станциях на территории Крыма, которые раньше принадлежали компаниям «Укрнафта» и Stabil.

Российская сторона не признавала юрисдикцию международного арбитража и не назначала своих представителей для разбирательства.